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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan ayrılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.

Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

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