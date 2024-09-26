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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, İrem Demir  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.

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