Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Vilnius
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi
NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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