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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Serkan Kaya  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Vilnius

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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