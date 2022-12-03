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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarla birlikte olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Engelleri birlikte aştık" etiketiyle yaptığı paylaşımda Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde aralarında engelli sanatçı ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğu orkestra ve koro tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı şarkısı için Ankara'daki Türk Ocağı Salonu'nda çekilen klibi de paylaştı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın engellilerle duygusal buluşmalarına da yer verildi.

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