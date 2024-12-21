Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,472.00
BTC/USDT
97,218.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Ömer Olcay  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince üniversite konsey üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınarak konsey üyeliklerine ise Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
Özlem Gürses'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı
TÜRGEV Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul'da başladı
İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı

Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Bazı şirketlerin bağımsız denetimlerini üstlenebilecek kuruluşlar için ilave şartlar getirildi

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla Danıştay'a personel alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla Danıştay'a personel alımı yapılacak
Cumhurbaşkan Erdoğan: Bölgemizde barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak daha fazla çaba harcamalıyız

Cumhurbaşkan Erdoğan: Bölgemizde barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak daha fazla çaba harcamalıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet