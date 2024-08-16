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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı.

Abdullah Sarica  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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