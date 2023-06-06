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Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Çorum'da 1 Haziran'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerini su bastığı gerekçesiyle 86 kişi, hasar tespit çalışması yapılması için başvuruda bulundu.

Kemal Ceylan  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Çorum

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, kentte 1 Haziran'da yoğun yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yoğun yağış nedeniyle gerçekleşen sel ve su baskınları dolayısıyla müdürlüğümüze 86 dilekçe ile başvuru yapılmıştır. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamaları için gerekli hasar/zarar tespiti yapılabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze en geç 12 Haziran'a kadar başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

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