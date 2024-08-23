Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,766.10
BTC/USDT
64,087.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Tugay Göktürk  | 23.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Çorum'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış dolayısıyla Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa köylerindeki arazilerde çalışan 37 aile ve 290 tarım işçisinin barındığı çadırları su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince, AFAD ve Kızılay ile kurulan koordinasyon sonrası işçilere battaniye, yemek ve sera naylonu temin edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan, "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara ilişkin açıklama
Çorum'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı
Göç İdaresi Başkanlığı, "noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "M çiçeği" hastalığına ilişkin bilgilendirme
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

Benzer haberler

Çorum'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

Çorum'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Çorum'da ceviz üreticileri geçen yılki yüzde 90'lık verim kaybını telafi etmeye hazırlanıyor

Evinin yanması nedeniyle göç ettiği İzmir'de yangın yine onu buldu

Evinin yanması nedeniyle göç ettiği İzmir'de yangın yine onu buldu
Şapinuva'da gün ışığına çıkarılan binlerce yıllık atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefleniyor

Şapinuva'da gün ışığına çıkarılan binlerce yıllık atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefleniyor

Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü

Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet