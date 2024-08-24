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Adalet Bakanı Tunç'tan, "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan, "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu dezenformasyon ve gerçek dışı bilgilerle yanıltanlara, açıklama ve paylaşımlarla ekonomide spekülasyona neden olanlara müsaade edilmeyecektir."

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