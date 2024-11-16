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Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Tugay Göktürk  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı Fotoğraf: Tugay Göktürk / AA

Çorum

Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verilen binanın çevresinde Çorum Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik önlemi alındı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da binanın bulunduğu alana gelerek çalışmaları inceledi.

Aşgın, gazetecilere, yıkım kararının verilmesinin ardından Ankara'dan yıkım için özel araçlar temin ettiklerini söyledi.

Yıkımın çevredeki binalara zarar vermeden titizlikle yürütüleceğini belirten Aşgın, "Kazasız belasız yıkımı tamamlayacağız. Sonra yolumuzu trafiğe açacağız. Bugün ve yarın enkazın yıkımı ve taşınmasını gece gündüz çalışmak suretiyle tamamlayıp pazartesi günü de Osmancık Caddesi'ni tekrar trafiğe açacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Hasar gören binada bulunan eşyalar konusunda vatandaşlara yardımcı olunduğunu dile getiren Aşgın, "Tamamı tabii ki alınmadı. Burada değerli eşyalar olabilir. Enkazı eski temizlik işlerimizin karşısındaki özel alana taşıyacağız. Orada emniyet teşkilatımız gerekli güvenlik tedbirlerini alacak. Mal sahipleri ya da burada değerli eşyası olduğunu iddia edenler, emniyet gözetiminde eşyalarını oradan alabilecek." diye konuştu.

Polis ekiplerince yapılan uyarı anonsunun ardından iş makineleriyle hasarlı binanın yıkımına başlandı.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

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