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Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü

Çorum'da park halindeki tıra arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Ceylan, Tugay Göktürk  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü

Çorum

Ercan Yıldız idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki 73 AAD 489 plakalı tırın 34 EK 1816 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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