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Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Kemal Ceylan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

Çorum

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 dekar ağaçlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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