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Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.

Cahit Emrali  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Çorum

Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.

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