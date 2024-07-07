Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.
Çorum
Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.