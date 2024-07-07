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Bayburt'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Bayburt'ta dün yaşanan dolu ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Beşir Kelleci  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Bayburt'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Bayburt

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası Kırkpınar köyü ve çevresinde şeker pancarı, lahana, arpa, buğday gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yaklaşık 4 bin dekarlık ekili tarım arazisinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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