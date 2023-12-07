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Çorum'da bir hayırsever 80 kişinin bakkallara olan borcunu ödedi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 80 kişinin 8 mahalle bakkalına olan 82 bin lira tutarındaki borcunu ödedi.

Cahit Emrali  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Çorum'da bir hayırsever 80 kişinin bakkallara olan borcunu ödedi Fotoğraf: Cahit Emrali/AA

Çorum

Borcunu ödemek için bakkallara gelen vatandaşlar, ödemenin yapıldığını duyunca mutluluk yaşadı.

Bakkal Şeref Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl benzer şekilde veresiye borçlarının ödendiğini söyledi.

Aydınlı, "Asil milletimizin yardımsever insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin kere razı olsun. Her sene geliyorlar, kış aylarında yoksul vatandaşların dükkanımıza olan borçlarını kapatıyorlar. Allah vesile olanlardan razı olsun." dedi.

Bakkal Arif Aşut ise hayırsever kişinin veresiye borçlarını ödeyerek hem vatandaşlara hem de esnafa katkı sağladığını ifade etti.

Aşut, "Allah razı olsun, her sene bir vatandaşımız esnaflarımıza borcu olup ödemede zorluk çekenlerin borçlarını kapatıp, onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bizlere de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böyle hayırsever vatandaşlarımızın sayısını Allah daha çok artırsın, Allah onlara daha çok versin." diye konuştu.

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