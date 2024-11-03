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Çorum'da bir binada patlama meydana geldi

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Tugay Göktürk, Kemal Ceylan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Çorum'da bir binada patlama meydana geldi

Samsun

Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. 

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi. 

Bu arada patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

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