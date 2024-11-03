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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız

Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız." dedi.

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