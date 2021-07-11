Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.07.2021
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor

Benzer haberler

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da bir günde en az 15 deprem meydana geldi

Tayvan’da bir günde en az 15 deprem meydana geldi
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem