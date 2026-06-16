[1/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[2/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[3/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[4/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[5/11] Çöl Gölü yağışların rekor kırdığı dönemde de su tutmadı

[6/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[7/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[8/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[9/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[10/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

[11/11] Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.