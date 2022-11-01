CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 1, 2022
Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı’ olacak.
Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz. pic.twitter.com/pSp9b0ltP0