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CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.11.2022
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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