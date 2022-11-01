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Bitlis'te 2050 rakımlı üs bölgesinde asayiş toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Gazitepe Üs Bölgesi'nde asayiş toplantısı yapıldı.

İbrahim Yaldız   | 01.11.2022
Bitlis'te 2050 rakımlı üs bölgesinde asayiş toplantısı yapıldı

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 50 rakımlı üs bölgesinde düzenlenen asayiş toplantısına, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, kaymakamlar ile ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, asayiş konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra üs bölgesinde inceleme yapan Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Subaşı'dan silah sistemleri ve bölge hakkında bilgi aldı.

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