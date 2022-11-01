Bitlis'te 2050 rakımlı üs bölgesinde asayiş toplantısı yapıldı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Gazitepe Üs Bölgesi'nde asayiş toplantısı yapıldı.
Bitlis
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 50 rakımlı üs bölgesinde düzenlenen asayiş toplantısına, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, kaymakamlar ile ilgili birim amirleri katıldı.
Toplantıda, asayiş konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra üs bölgesinde inceleme yapan Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Subaşı'dan silah sistemleri ve bölge hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.