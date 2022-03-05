Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

Hakkari
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.
Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.