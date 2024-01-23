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Çığ tehlikesine karşı "mobil" önlem

Bakan Özhaseki, yerli ve milli "Çığ Mobil" uygulamasıyla, potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilde, çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Çığ tehlikesine karşı "mobil" önlem

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve mobil cihazlarda kullanıma sunulan yerli ve milli "Çığ Mobil" uygulamasıyla, potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilde, çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce, çığ tehlikesine karşı önlem alabilmek ve vatandaşı bu konuda bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen yerli ve milli "Çığ Mobil" uygulaması güncellendi.

Mobil cihazlarda kullanıma sunulan "Çığ Mobil" uygulamasıyla, Bitlis, Ağrı, Malatya, Adıyaman, Erzincan, Rize, Düzce, Bolu, Şırnak, Hakkari, Muş, Batman, Kars, Kocaeli, İzmir, Niğde, Van, Siirt, Hatay, Tunceli, Erzurum, Bilecik, Isparta, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas, Iğdır, Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Adana, Mersin, Ordu, Bingöl, Ardahan, Tokat, Kayseri, Yozgat ve Diyarbakır'daki potansiyel çığ başlama bölgeleri, harita üzerinde kırmızı renkte görülebiliyor ve bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınarak güvenli rota çizilebiliyor.

Uygulamanın, en çok askeri operasyonlarda güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacını karşılaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dağcılar, kayakçılar ve kırsalda yaşayan vatandaşlara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

"Can ve mal kayıplarının önüne geçeceğiz"

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çığ alanlarını harita üzerinde gösteren ve bu alanlara girilmesi halinde sesli uyarı vererek güvenli bir rota çizen uygulamayı, vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayarak, "Potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilimizde, uygulamamız sayesinde çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş da mobil uygulamanın özelliklerine ilişkin bilgi vererek, uygulamayla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların potansiyel çığ afetlerine karşı tedbirli hareket edebileceğini dile getirdi.

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