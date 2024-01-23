Dolar
30.27
Euro
32.81
Altın
2,026.91
ETH/USDT
2,213.60
BTC/USDT
39,136.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

Selim Bostancı  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

Bartın

Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.

Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-5 operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu
Diyanet İşleri Başkanlığından Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet