Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.
Bartın
Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.
Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.
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