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Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, yeni başladığına tanık olduğu orman yangınının söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ömer Ürer,İbrahim Aktaş   | 05.08.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Antalya

Orman yangınlarının bazı noktalarda sürdüğü Manavgat'ta bir yandan söndürme çalışmaları yapılırken, diğer yandan da hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespiti yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, vatandaşların zararının karşılanması için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede, tarım arazilerinde ve evlerdeki hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yanan ve hasar gören evlerden beton örnekleri alınarak, analizler sonucu konutun kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor.

Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı da yatırılmaya başlandı. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar barınma ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumu yapıldı.

Evi yananlar için deposu ve ahırıyla yöresel mimariye uygun konutların inşasına ise 2 ay içerisinde başlanması hedefleniyor.


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