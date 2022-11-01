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Çevre danışmanlık firmalarına ek kriterler getirildi

Yönetmeliğe göre, işletmeler ile çevre danışmanlık firmaları arasında yapılacak sözleşmelerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen "Asgari Fiyat Tarifesi" üzerinden yapılması şart koşuldu.

Ferdi Türkten   | 01.11.2022
Çevre danışmanlık firmalarına ek kriterler getirildi

Ankara

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte, çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliği ve niceliği, çalışma koşulları, danışmanlık ücretleri, yeni mezun istihdam edilmesi gibi hususlar yer aldı.

Yönetmelikle, çevre yönetimi hizmeti alanında mevcut 674 çevre danışmanlık firmasına ve yeni açılacak firmalara ek kriterler getirildi.

Bu kapsamda, çevre danışmanlık firması yeterlilik belgesi başvurularından önce, firma ofisinin fiziksel şartlarının uygun olduğuna ilişkin "Yer Uygunluk Yazısı" alınması şart koşuldu.

Çevre danışmanlık firmaları tarafından işletmelere verilen çevre yönetimi hizmeti karşılığı işletmelerce ödenecek hizmet bedelinin standart hale getirilmesi ile hizmet verenler arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerin Bakanlık tarafından belirlenen "Asgari Fiyat Tarifesi" üzerinden yapılması koşulu getirildi.

Firmada çalışacak personel sayısında artışa gidilerek, yeni mezun istihdamının önü açıldı.

İşletmede meydana gelecek çevre ile ilgili uygunsuzluğun çevresel etkisinin önemine göre en geç 90 gün içinde giderilmesi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca yönetmeliğe, personelin bulunduğu firmada sadece çevre mevzuatı kapsamında çalışması sağlanarak çevre yönetimi hizmetinin kalitesinin artırılması yönünde hükümler eklendi.

Bu yönetmelikle, 30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

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