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Çeşme'ye bu kez denize değil kar için gittiler

Mustafa Güngör   | 11.03.2022
Çeşme'ye bu kez denize değil kar için gittiler

Izmir

İzmir'de yaşayan bazı aileler, güne kar sürpriziyle uyanan Çeşme'ye giderek çocuklarıyla beyaz örtü üzerinde eğlenceli zaman geçirdi.

Çeşme ve Urla ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda İzmirli bu bölgeye gitti. Araçlarını yol kenarların park eden aileler, çocukları ve hayvanlarıyla doyasıya eğlendi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun bir bölümü de karla kaplanırken, küreme araçları olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Bazı vatandaşlar otoyolun kenarında kar topu oynadı.

Zeliha Özdemir, AA muhabirine, Buca'da yaşadıklarını, Çeşme'ye kar yağdığını öğrenince çocuklarıyla geldiğini söyledi.

Kızının karı çok sevdiğini anlatan Özdemir, "İzmir'de kar görmek mümkün değil. Bugün okula bile gitmedik. Çok uzun süredir buraya bu kadar kar yağmamıştı. Fırsat bilip geldik hemen." dedi.

Annesiyle ilçeye gelen Havva Zeynep Altunbaş da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dün okulda birazcık yağdı ama çok kısa sürmüştü. Uzun yıllar önce kar yağmıştı, şu an çok mutluyum. Bugün kemanımı okula götürecektim. Okula gitmeyince buraya getirdim. Burada çaldım. Kardan adam yapmaya çalıştım. Çok eğlendim." diye konuştu.

Çocukları ve köpeklerini kara getiren Levent Bayramoğlu ise İzmir kent merkezinden oturduklarını, kar yağışı olduğunu duyunca çocuklarını da alıp karla oynamaya geldiklerini aktardı.

Köpeklerinin de ilk defa kar gördüğünü vurgulayan Bayramoğlu, çocukları ve köpeklerinin doyasıya eğlendiğini dile getirdi.

Ailesiyle eğlenen Ilgın Bayramoğlu da kar görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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