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"Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
"Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda 81 ilde jandarma tarafından düzenlenen son bir haftadaki operasyonlarda 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde, halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlıklarımızı tebrik ediyorum."

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