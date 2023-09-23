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Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halis Akyıldız  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Sancaktepe, Çavuşbaşı, Büyükbakkalköy ve Ataşehir itfaiyeleri ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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