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Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkileri ele aldı.

Dildar Baykan Atalay  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkiler ele alınırken, Balkanlar'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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