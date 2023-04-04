Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkileri ele aldı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Al Nahyan telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkiler ele alınırken, Balkanlar'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.