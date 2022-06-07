Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası Ulusu Çayı'nın bir bölümü taştı.
Çankırı
Ulusu Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve ahırları su bastı.
Çerkeş Belediyesi ekiplerince, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye edilmeye çalışılıyor.
AFAD, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.