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Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı

Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Muhammed Kaygın, Ferhat Yazıcı  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı

Çankırı

S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.


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