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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, memnuniyet vericidir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, memnuniyet vericidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze'de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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