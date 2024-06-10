Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, memnuniyet vericidir
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- BMGK'de Biden'ın açıkladığı Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi
"BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze'de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) June 10, 2024
Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir.…