Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Çankırı
Çankırı-Ankara kara yolu Şabanözü ilçesi mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Şabanözü üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.