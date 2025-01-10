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Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kadir Uğuz  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Kadir Uğuz/AA

Çankırı

Çankırı-Ankara kara yolu Şabanözü ilçesi mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Şabanözü üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

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