Dolar
29.78
Euro
32.66
Altın
2,059.79
ETH/USDT
2,372.40
BTC/USDT
45,248.00
BIST 100
7,539.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Çankırı-Ankara kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Oruç Emre Gümüş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Çankırı

Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan yüksek kesimlerden bakıldığında bölgeyi kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi
Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Türkiye Sarıkamış şehitlerini anmak için tek yürek olacak
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutuyla bütünleşti

Benzer haberler

Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutuyla bütünleşti

İzmir'de uçak seferlerine sis engeli

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı sisle kaplandı

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı sisle kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet