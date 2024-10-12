Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,473.70
BTC/USDT
63,058.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Burak Akay  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Çanakkale

Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Çanakkale'de nefes borusuna madeni para kaçan çocuğu öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı

Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı
Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak hasara yol açtı

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak hasara yol açtı
Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl öncesine dayanıyor

Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl öncesine dayanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet