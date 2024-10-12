Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale
Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 12, 2024
• Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
• Çatılarda hasar meydana geldi
• Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri yağdıhttps://t.co/tzL4SdnAfk pic.twitter.com/TZ8Hezbamz
Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.
Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.
Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.