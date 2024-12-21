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Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

İbrahim Çubuk  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı Fotoğraf: İbrahim Çubuk/AA

Çanakkale

Ozancık köyünde çiftçi Bedri Avcı'ya ait şeftali ağacı, kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde çiçek açtı.

Avcı, şeftali ağacında aralık ayında ilk kez çiçek gördüğünü belirterek, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız." dedi.

Ozancık'a yakın köydeki bir erik ağacının da çiçek açtığı görüldü.

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