Çanakkale'de harp muhabirleri cephe gerisinde tarihe not düştü

[1/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Cephede şahit oldukları anları, sıcağı sıcağına görev yaptıkları gazetelere ileten savaş muhabirleri, ön hatlara varıncaya kadar karargah veya siperden hislerini kaleme aldı.

[2/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Tanin Gazetesi muhabiri Ali Ekrem Bey, daha sonra "Arıburnu kahramanı" olarak anılacak olan Kumandan Mustafa Kemal ile karargahında (fotoğrafta) ilk röportaj yapan, onunla siperler arasında dolaşarak karargahında 2 gün misafir edilen ilk gazeteci oldu.

[4/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Gazetecilerin Gelibolu Yarımadası'nda görev yaptığı alanlardan biri Seddülbahir mevki oldu.

[7/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Cephede şahit oldukları anları, sıcağı sıcağına görev yaptıkları gazetelere ileten savaş muhabirleri, kimi zaman şehit olan bir subayın defin merasimini kimi zaman dilden dile dolaşan bir kahramanlık destanını kaleme aldı.

[19/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı.Cephede şahit oldukları anları, sıcağı sıcağına görev yaptıkları gazetelere ileten savaş muhabirleri, kimi zaman şehit olan bir subayın defin merasimini kimi zaman dilden dile dolaşan bir kahramanlık destanına kimi zaman da hastaneden hislerini kaleme aldı.

[20/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Çanakkale Cephesi, Türk savaş muhabirliği vazifesinin en disiplinli ve sistematik kurallar bütünüyle uygulandığı bir muharebe alanı oldu.

[26/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Hazırlanan talimatnamede, bölgeye giden muhabirlerin, savaş alanlarında gezerken sol kollarına üzerinde "H.M. (harp muhabiri)" yazan beyaz şeridi asla çıkarmamaları istendi.

[28/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Tasvir-i Efkar gazetesi foto muhabiri (İstiklal madalyasıyla taltif edilen gazeteci) Ebuzziyazade Velid Bey'in (fotoğrafta) rotası, sıcak çatışma alanlarından ziyade, ordunun beyin takımının bulunduğu Çimenlik Kalesi (Mevkii Müstahkem Karargahı) ve Gelibolu 5. Ordu Karargahı'nı kapsadı.

[29/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Fotoğrafta Milli Osmanlı Telgraf Ajansı muhabiri Hüseyin Kazım Efendi'nin harp muhabiri ruhsatnamesi yer alıyor.

[30/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Fotoğrafta, Mustafa Kemal ile cephede ilk röportajı yapan gazeteci Ali Ekrem Bey'in harp muhabiri ruhsatnamesi yer alıyor.

[31/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Muharebe hattına gidecek gazetecilerin uyacağı kurallar, sorumlu oldukları konular ve ikazlar, "Harekat-ı Harbiyye-i Takibe Mezun Harb Muhabirleri Hakkında Talimatname"sinde (fotoğrafta) 23 ayrı madde ve ilave iki uyarıyla belirlendi.

[32/32] Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde görev yapan Türk harp muhabirleri, kaleme aldıkları haber ve mektuplarla hem savaşın seyrini kamuoyuna aktardı hem de tarihsel hafızanın oluşmasına katkı sağladı. Tasvir-i Efkar gazetesi foto muhabiri (İstiklal madalyasıyla taltif edilen gazeteci) Ebuzziyazade Velid Bey'in, harp muhabiri olmak için verdiği taahhütname örneği.