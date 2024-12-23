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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Canakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.

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