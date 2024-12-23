Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Canakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.
Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.