Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın Moldova Parlamentosu tarafından kabulünün 30. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakanlıktan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın kabulünün 30. yıl dönümü hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın Moldova Parlamentosu tarafından 23 Aralık 1994'te kabulünün 30. yıl dönümü dolayısıyla Moldova halkı ve Gagauz Türkleri kutlandı.
Gagauz Özerk Yeri’nin Özel Hukuki Statüsü’ne Dair Yasa’nın Kabulünün 30. Yıl Dönümü Hk. https://t.co/nFU0ZzKewM pic.twitter.com/SES3D2Gm4d— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 23, 2024
Özerklikle, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerinin muhafazasını teminat altına alındığı belirtilen açıklamada, "Moldova’nın huzur ve istikrarını pekiştirmiş ve Türkiye ile Moldova arasında müstesna bir dostluk köprüsü tesis etmiştir." denildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Moldova’nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauz Özerk Yeri'ne destek olmayı sürdüreceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.