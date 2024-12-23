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Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın Moldova Parlamentosu tarafından kabulünün 30. yıl dönümünü kutladı.

Tuğba Altun  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlıktan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın kabulünün 30. yıl dönümü hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair yasanın Moldova Parlamentosu tarafından 23 Aralık 1994'te kabulünün 30. yıl dönümü dolayısıyla Moldova halkı ve Gagauz Türkleri kutlandı.

Özerklikle, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerinin muhafazasını teminat altına alındığı belirtilen açıklamada, "Moldova’nın huzur ve istikrarını pekiştirmiş ve Türkiye ile Moldova arasında müstesna bir dostluk köprüsü tesis etmiştir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Moldova’nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauz Özerk Yeri'ne destek olmayı sürdüreceği vurgulandı.

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