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Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Çanakkale Şehitler Abidesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Çanakkale

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'ne, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Kırmızı renkte ışıklandırılan Abide, Türk bayrağıyla bütünleşti.

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