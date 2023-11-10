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Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler siren çaldı.

Bülent Ersöz  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler Büyük Önder Atatürk'ü andı Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yılı dönümü dolayısıyla, Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Kilitbahir" feribotunda saat 9.05 te sirenler çaldı.

Farklı kentlerden şehitlikleri ziyarete gelen öğrenciler ve vatandaşlar ile çalışanlar, feribotta saygı duruşunda bulundu.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen yabancı bayraklı gemiler de siren çaldı.

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