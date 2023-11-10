Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler Büyük Önder Atatürk'ü andı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler siren çaldı.
Çanakkale
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yılı dönümü dolayısıyla, Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Kilitbahir" feribotunda saat 9.05 te sirenler çaldı.
Farklı kentlerden şehitlikleri ziyarete gelen öğrenciler ve vatandaşlar ile çalışanlar, feribotta saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen yabancı bayraklı gemiler de siren çaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.