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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.

Burak Akay   | 09.06.2022
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

İstanbul'dan İzmir'e giden, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık-2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Sürüklenmeye başlayan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

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