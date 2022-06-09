MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatınca Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
- MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
- Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
"Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan
MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.
"Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar
Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.