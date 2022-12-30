Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,821.62
ETH/USDT
1,191.30
BTC/USDT
16,532.00
BIST 100
5,522.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.

Burak Akay   | 30.12.2022
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı
Hızlı tren altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılan tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
Troya antik kenti ve ödüllü müzesi, FPV dronla görüntülendi

Troya antik kenti ve ödüllü müzesi, FPV dronla görüntülendi
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet