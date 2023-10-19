Camilerde Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu
Türkiye genelindeki camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için Fetih Suresi okundu.
Ankara
İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de ölenler için Fetih suresi okundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde yatsı namazı öncesi sela verildi.
Filistinlilere destek amacıyla Fetih suresi okunurken, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.
Duanın ardından yatsı namazı kılındı.
Edirne
Edirne'de Eski Cami'de yatsı namazı öncesi sela verildi.
Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan programda Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.
Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programda Filistinliler için Fetih Suresi okundu.
İl Müftü Vekili Ramazan Özdemir, konuşmasında Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Filistin'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını ifade eden Özdemir, en büyük zararı mazlum halkın gördüğünü belirtti.
Özdemir, savaşın sona ermesi ve yaraların en kısa sürede sarılabilmesi için dua ettiklerini söyledi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Rüstem Paşa Camisi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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