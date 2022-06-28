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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Belçika ve Zimbabve büyükelçiliklerine yeni atamalar yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cankut Taşdan   | 28.06.2022
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Hakan Kıvanç merkeze alındı.

Kararla, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdürü Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı.

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