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Dünya

Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Etiyopya, Kuveyt, Almanya ve Brezilya’ya yeni büyükelçi atandığı belirtildi.

Ömer Erdem   | 27.04.2020
Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı

Hartum

Sudan’ın Ankara Büyükelçiliği için Adil İbrahim belirlenirken, Kahire Büyükelçiliğine Muhammed İlyas, Riyad Büyükelçiliğine Adil Beşir, Addis Ababa Büyükelçiliğine Cemal eş-Şeyh, Kuveyt Büyükelçiliğine Abdulmunim Ahmed el-Emin atandı.

Abdulmunim el-Beyti Berlin, Hamdan Vadi de Brazilya Büyükelçiliği görevine getirildi.




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