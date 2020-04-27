Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı
Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Etiyopya, Kuveyt, Almanya ve Brezilya’ya yeni büyükelçi atandığı belirtildi.
Hartum
Sudan’ın Ankara Büyükelçiliği için Adil İbrahim belirlenirken, Kahire Büyükelçiliğine Muhammed İlyas, Riyad Büyükelçiliğine Adil Beşir, Addis Ababa Büyükelçiliğine Cemal eş-Şeyh, Kuveyt Büyükelçiliğine Abdulmunim Ahmed el-Emin atandı.
Abdulmunim el-Beyti Berlin, Hamdan Vadi de Brazilya Büyükelçiliği görevine getirildi.
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