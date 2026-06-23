Büyükçekmece'de otomobille çarpışan itfaiye aracı devrildi

İbrahim Halil Aktürk
23 Haziran 2026•Güncelleme: 23 Haziran 2026
D-100 kara yolu Celaliye mevkisinde, Ankara istikametinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile aynı yönde seyreden otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı devrildi.
Kazada, 3 itfaiye personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı itfaiyeciler Murat A, Dilşah T. ve Gencay G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kadırıldı.
Hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsüne ise olay yerinde müdahale edildi.
Polis ekipleri, kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametini trafiğe kapatarak, ulaşımı yan yoldan kontrollü sağladı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen aracın kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.