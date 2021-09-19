Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu
Büyükçekmece Karaağaç mevkisinde çalılık alanda erkek cesedi bulundu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, bölgeye meyve toplamaya giden bir kişi, hareketsiz yatan birini görüp polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.